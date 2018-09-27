被奉還「東廠」名號 國民黨：早已賠償道歉

台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會今日前往國民黨中央黨部外，舉行「物歸原主！ 奉還『東廠』名號」記者會，成員手捧政治受難者遺照表達立場。（記者廖振輝攝）

2018-09-27 12:19

〔記者施曉光／台北報導〕由於質疑促轉會是「東廠」，國民黨今天引來政治受難者團體踢館，遭批才是過去的加害者，還被奉還「東廠」名號，國民黨上午聲明回應，該黨過去執政時期早已賠償、道歉，如果至今還有遺漏者，應該去請促轉會調查清楚並給予賠償。

國民黨表示，1995年3月立法院就通過「二二八事件處理及補償條例」、2007年3月立法院修正通過將「補償條例」改為「賠償條例」，整部條例經過多次修正，最後一次修正是在2013年馬政府時期，另在1998年立法院通過「戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例」，因此該黨執政時期，對於二二八與白色恐怖時期事件，早就開始賠償、道歉。

國民黨並強調，沒有程序正義就沒有實質正義，促轉會的「張天欽們」自比「東廠」，企圖運用政治操作的手段干擾選舉，打擊政治對手，這種利用公權力，把立委當側翼，完全違背程序正義的作為，是對轉型正義最大的傷害，「台灣人民期待的轉型正義，必須拒絕『張天欽們』。」

國民黨還說，鬥爭只會製造衝突，仇恨只會撕裂社會，請民進黨不要為了政黨私利鬥爭在野黨，撕裂台灣社會，這是對台灣最不負責任的行為。