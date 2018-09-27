不讓頭前溪閒置 鄭朝方發表大新竹水綠帶政見

2018-09-27 12:04

〔記者廖雪茹／新竹報導〕城市政見第一槍！民進黨新竹縣長參選人鄭朝方，今日正式發表大新竹旗艦計畫中的水綠帶政見，允諾當選後，將展開河岸整治工程，打造一個縣民休閒運動、親子環境教育的場所，要讓頭前溪成為大新竹的城市之肺。

鄭朝方表示，過去求學時，曾在斯德哥爾摩旅居，當地水文建設令他印象深刻，他強調「水是文明的起源，一座城市的偉大，來自一條母親之河的孕育。」但頭前溪的現狀，卻是荒煙漫草無人管理，甚至成為治安死角，造成閒置空間的浪費。

「交通是大新竹的動脈，頭前溪就是靜脈！」鄭朝方表示，他所提出的大新竹水岸旗艦計畫，短期是完成現有設施優化、河岸整治工程，並加速推動前瞻基礎建設的水資源計畫執行，以及定期舉辦親水活動。中期計畫，要建築超級綠色堤防，並架設風力、太陽能、水力等微型綠能發電設施，讓縣民對頭前溪沿岸環境不再避而遠之。

長期計畫，是完成16公里長的24小時城市運動光廊，從竹東、竹北延伸至新竹市南寮漁港，並串連竹北的新月沙灘，新豐紅樹林生態園區，創造新竹經驗。

鄭朝方進一步說明，頭前溪24小時城市運動光廊的三大目標，第一，用生態工法，利用綠化概念建設河岸超級堤防。第二，盤整頭前溪沿岸綠地，讓24小時城市運動光廊成為運動、休憩與教育的最佳區域。第三，要讓頭前溪成為大新竹的城市之肺。

鄭朝方並以宜蘭冬山河、高雄愛河、台中綠柳川、新北八里左岸等親水建設，作為城市營造目標，希望以頭前溪做為品牌行銷，結合振興觀光、扶植青創產業，讓頭前溪成為台灣下一個國際級的河濱綠地。