陳致中夜會蔡其雍 國民黨要檢調查神秘的紅色袋子

陳致中（圖）夜會蔡其雍，國民黨要檢調查神秘的紅色袋子。（資料照）

2018-09-27 12:00

〔記者施曉光／台北報導〕前總統陳水扁兒子陳致中遭媒體爆料日前到有酒店女子作陪的私人招待所，夜會金門縣政府環保局長蔡其雍，國民黨文傳會副主委黃子哲、發言人洪孟楷今日上午召開記者會質疑，在選舉時刻蔡其雍當晚親手交給陳致中的一個紅色的糕餅店袋子，裡面究竟裝著什麼東西，兩人應該說清楚講明白，檢調單位也應該主動調查，勿枉勿縱。

黃子哲質疑，蔡其雍身為金門縣環保局長，捨贈金門特產，卻送了一盒基隆名店的糕餅，不免啟人疑竇，而且以蔡其雍與陳水扁的關係如此親密，加上聲稱是要送給陳水扁，漂洋過海而來竟只送如此的「小禮物」，相當不合情理，更有想像空間的是，蔡其雍與陳致中都坦承，這次見面有談到選情，蔡更說是去幫陳加油打氣，蔡其雍親手面交的袋子裡裝的物品，是否與選舉有關？紅袋子裝的神祕物品究竟是什麼，蔡其雍與陳致中應該說請楚講明白。

洪孟楷則說，在選舉敏感期間，如果涉及金錢利益，檢察官可以主動介入調查其中有無期約之嫌，過去曾經看過用茶葉罐裝不明資金的案例，也有水果禮盒裝資金的案例，因此這次陳致中事件更讓人起疑，因此檢調不該繼續沈默，必須主動調查。

洪孟楷並說，陳致中是民進黨提名的市議員候選人，卻前往有女性陪同的私人招待所，但至今民進黨上下卻沒有人敢出面指責，呼籲民進黨也應該說清楚講明白，陳致中是否涉足不當場所，有違社會觀感，給全民一個交待。

黃子哲還將矛頭指向金門縣長陳福海，質疑蔡其雍素行不良，人品操守大有問題，根本不適任金門縣政府一級主管，陳福海重用有案底的蔡其雍原本就已相當離譜，蔡頻頻出事後又一再護短、包庇與縱容，完全不顧金門人的尊嚴與觀感。

黃子哲指出，蔡其雍與民進黨關係深厚，不僅是陳水扁所創的凱達格蘭學校的社長與輔導員，也是蔡英文總統選舉時的金門競選總部主委，陳福海重用蔡其雍，就代表是向綠營靠攏，並藉此與蔡英文、陳水扁建立某種結盟關係，所以陳福海這次縣長選舉與綠營合作，成為民進黨實質暗助的候選人，可謂昭然若揭。（12:09更新）