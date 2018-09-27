防堵中國非洲豬瘟 賴揆：民眾防疫意識待提升

2018-09-27 11:48

〔記者李欣芳／台北報導〕中國非洲豬瘟疫情持續升溫，目前中國感染非洲豬瘟的病例已擴及8個省。行政院長賴清德今天上午表示，依農委會防檢局統計，自9月1日至23日，旅客違規攜帶中國豬肉產品入關案件即高達71件，其中甚至有從中國攜帶未經煮熟的豬肉產品入境，顯見民眾防疫意識仍亟待提升。

為防杜非洲豬瘟病毒傳入台灣，賴揆責請財政部、陸委會、交通部、內政部及各地方政府全力配合農委會，不僅要持續加強邊境檢疫與查緝，更要強化對民眾防疫宣導，尤其應透過航空公司、小三通航運業者，針對國人赴中及自中國入境台灣的旅客逐一落實宣導。

賴清德今天主持行政院院會時表示，非洲豬瘟是豬隻急性、惡性傳染病，死亡率高達百分之百，且尚無疫苗、藥物可治療，一旦傳入我國，將對肉品產業衝擊甚鉅，唯一的方法僅有阻絕於境外。他已在8月9日的行政院院會，嚴肅要求農委會等相關部會要以「大敵當前」的最高警戒，盡一切可能做好防堵疫情入侵工作。

賴揆說，他也要籲請國人，切勿從中國攜帶豬肉及相關製品回國，以免違規受罰，並危害國內畜牧生產安全，請國人共同為防制非洲豬瘟盡一份心力。

另外，賴揆說，對於防檢局副局長施泰華昨天因進行心臟手術而不幸過世，他也表達哀悼之意。防疫工作非常辛苦，請農委會主委林聰賢鼓勵同仁做好防疫工作。