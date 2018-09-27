批丁守中選舉「黨庫通國庫」姚文智：會被唾棄

2018-09-27 11:53

〔記者周彥妤／台北報導〕國民黨台北市長參選人丁守中競選總部設於北市和平西路一段，地處中正區，但鄰近綠營票倉萬華區，外界解讀頗具「踩地盤」意味。對此，民進黨市長參選人姚文智今天說，選其他地點都尊重，但八德大樓就是不當黨產，嘴巴說沒用但天天在用，「黨庫通國庫」在選舉，違背轉型正義價值，會被人唾棄。

姚文智今天上午出席松山信義區聯合競選、配票記者會，會後接受媒體聯訪談到丁守中與吳敦義同台，也打出「團結牌」，號召支持者歸隊；姚說，這是政黨政治，民進黨是執政黨，首都未來與台灣整體息息相關，不但選舉要團結，政策也要整合，真正實現台北作為國際級城市。

對於丁守中競選總部設立鄰近萬華區一事，姚聞訊先問提問記者，「競選總部不是在忠孝東路嘛？」記者說，忠孝東路那個是台北未來館。話鋒一轉，姚說，丁委員趕快搬出不當黨產八德大樓吧，不要再享用，「黨庫通國庫」在選舉，會讓人家唾棄。

姚文智也提到，大家不要以為國民黨沒黨產，就不是家大業大，他們力量還是很龐大，其他地點我們尊重，但是八德大樓不能嘴巴說沒有在用，但是天天在那裡使用不是嗎？姚強調，八德大樓就是不當黨產，丁既然要參選市長，還繼續違背轉型正義的價值，應當受譴責。

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