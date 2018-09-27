指教育投資偏低 馬英九轟輕軌：檢討是不是要花那麼多錢

前總統馬英九。（資料照）

2018-09-27 11:30

〔記者林良昇／台北報導〕前總統馬英九今早在出席第7屆教育大愛菁師獎頒獎典禮，在致詞時暗批前瞻計畫軌道建設。馬說，國家對教育方面的投資偏低，造成高中畢業生不留在台灣念大學，該檢討是不是要花那麼多錢去建輕軌，輕軌建得再多，不能擠身世界著名大學的話，人才就會比別人少。

馬英九今出席「陳玲社會福利慈善事業基金會」及「懷恩社會福利慈善事業基金會」舉辦的第7屆大愛菁師獎頒獎典禮，馬英九致詞時表示，老師們對台灣能夠在國際間出人頭地，有絕對的關係，在台灣扮演的角色無可取代。

馬英九提到，8年前，「世界是平的」的作者佛里曼第一次到台灣，就愛的要命，覺得台灣怎麼這麼厲害，這麼小的地方有那麼多人才，那麼多外匯存底，很不可思議，他認為台灣雖然沒有煤、石油、礦產，但有人家偷不走的「腦礦」﹔証明台灣能走向世界舞台，靠的是教育、人才。

馬英九認為，我們國家對教育方面的投資偏低﹔馬說，今年高中畢業生有1500人到大陸去念大學，根據中國大陸方面統計增加了4成，上海復旦大學給台灣15個名額，有600人去申請。

「為什麼不留在台灣念大學？」 馬英九話鋒一轉，強調台灣學校經費、老師待遇都跟中國大陸差了一截，北大、清華的經費都是台大好幾倍，甚至超過5、6倍，值得檢討，「是不是要花那麼多錢去建輕軌？」為什麼不把經費放在軟體上？台灣的優勢沒有了，輕軌建得再多，不能夠擠身世界著名大學的話，人才就會比別人少。

馬也認為，在國內辦學辦的好的老師，在這些老師過世後，也可以把他們入祀孔廟，永遠被紀念，老師得到的尊重，不只在生前，更在身後。