賴揆拍板！中資違法來台投資最高可罰2500萬元

賴揆拍板兩岸人民關係條例修法，對違法來台投資的中資要重罰。（資料照）

2018-09-27 11:20

〔記者李欣芳／台北報導〕鑑於中資違法來台投資衝擊台灣的國家安全，行政院長賴清德今天上午主持行政院院會時拍板「台灣地區與大陸地區人民關係條例第93條之1修正草案」，對違法來台投資的中資重罰，最高可罰2500萬元罰鍰。這項法案列為行政院在立法院本會期的「最優先法案」，也是政院在國安方面的重要修法。

依現行兩岸條例第73條第1項規定，陸資未經主管機關許可不得在台從事投資行為，若經查核涉及陸資違法投資，主管機關將可開罰。93條之1進一步規定，違反第73條第1項規定從事投資者，主管機關得處12萬元以上60萬元以下罰鍰及停止其股東權利，並得限期命其停止或撤回投資；屆期仍未改正者，並得連續處罰至其改正為止。

行政院院會今天進一步通過修正兩岸條例第93條之1，對違法來台投資的中資提高罰鍰，改成可罰5萬元以上、2500萬元以下罰鍰，亦即最高可罰2500萬元罰鍰，並得限期命改正。

賴清德在院會中表示，鑑於目前已有中資未經主管機關許可來台從事投資，影響我國資本市場秩序。這次修法針對上述投資行為的裁罰規定進行通盤檢討並修正，賦予主管機關得依違法情節輕重、比例原則及實務執行之彈性需求，進行裁處，以完善法制規範，營造安定有序的投資環境。

賴揆說，這項修法送請立法院審議後，請陸委會及相關部會積極與立法院朝野各黨團溝通協調，並加強對外說明，早日完成修法程序。