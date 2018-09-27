立院召委選舉出爐 綠9藍6無盟1席

立法院各常設委員會27日舉行召委選舉，教育及文化委員會由民進黨立委鍾佳濱（左）和無黨團結聯盟立委高金素梅（右）抽籤，最後由高金素梅當選召委。（記者黃耀徵攝）

2018-09-27 11:16

〔記者楊淳卉／台北報導〕立法院第九屆第六會期今天舉行召委選舉，經過推舉、投票及抽籤後，在16席的召委中，民進黨拿下9席，國民黨則取得6席，無黨團結聯盟立委1席。

此次召委選舉，民進黨團及國民黨團在內政、司法、外交國防、經濟等四委員會穩拿一席，其他需再抽籤。

然而，民進黨團與國民黨團都出現立委投錯票情形，導致原須抽籤決定召委的財政委員會及社福衛環委員會，最後都未抽籤。在其他須抽籤的委員會，民進黨則籤運不佳，教育文化委員會、社福衛環委員會，民進黨立委都未抽中。

立法院教育及文化委員會，民進黨規劃，由立委陳亭妃當選召委，再由民進黨立委鍾佳濱，與國民黨團支持的無黨籍高金素梅抽籤搶第二席召委。鍾佳濱首先抽籤未抽中，由高金素梅出線擔任召委。

立法院交通委員會，民進黨規劃民進黨立委林俊憲當選召委，由立委陳明文與國民黨立委陳雪生抽籤，搶第二席召委。然而國民黨立委徐榛蔚誤投廢票，導致陳雪生票數不足，最後未抽籤。民進黨意外搶下兩席召委，由林俊憲與陳明文當選召委。

立法院財政委員會，民進黨原本規劃由民進黨立委王榮璋、施義芳與國民黨賴士葆抽籤，三人搶兩席召委。然而因民進黨立委余宛如投錯票，將票蓋給自己，最後未抽籤，直接由王榮璋、賴士葆當選召委，民進黨痛失搶兩席召委的機會。

立法院社福衛環委員會，民進黨規劃，由民進黨立委吳焜裕、民進黨立委陳曼麗與國民黨立委陳宜民抽籤，三人搶二席召委。民進黨籤運不佳，陳曼麗首先抽籤未抽中，自然由吳焜裕、陳宜民擔任召委。

立法院第六會期各委員會召委名單如下：

外交國防：

邱志偉（民）、馬文君（國）

經濟：

蘇震清（民）、陳超明（國）

教育文化：

陳亭妃（民）、高金素梅（無）

內政：

管碧玲（民）、黃昭順（國）

財政：

王榮璋（民）、賴士葆（國）

交通；

陳明文（民）、林俊憲（民）

司法：

周春米（民）、林為洲（國）

衛環：

吳焜裕（民）、陳宜民（國）