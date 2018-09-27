挺轉型正義 政治受難者團體踢館：「東廠」名號奉還給國民黨

台灣政治受難者關懷協會名譽理事長蔡寬裕（圖）踢館國民黨，奉還東廠名號給國民黨。（資料照）

2018-09-27 11:00

〔記者施曉光／台北報導〕前促轉會副主委張天欽引爆「東廠說」爭議後，引發國民黨強烈不滿，日前藍軍立委翻牆突襲行政院，還前往促轉會張貼「東廠」兩字，但今天反遭台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會、五十年代白色恐佈案件平反促進會、二二八關懷總會等團體到中央黨部外踢館，痛批國民黨過去才是加害者，而且無視歷史創傷、顛倒是非，因此要「物歸原主」，把「東廠」名號奉還給國民黨。

政治受難者關懷協會等團體認為，國民黨在黨國威權時期做為統治者，對人民生命財產的迫害至今沒有正式認錯，竟趁官員失言之際，一腳踩上受害者的位置，不僅錯亂歷史事實，更是在政治受難者與家屬的傷口上灑鹽。

這些團體今天上午準備了看板與布條，要把「東廠」兩字張貼在國民黨中央黨部所在大樓門面，象徵「物歸原主」，以示抗議，但遭警方人牆阻擋，過程中一度發生推擠，所幸無人受傷。

政治受難者關懷協會榮譽理事長蔡寬裕認為，張天欽確有失職，轉型正義工作也必須嚴肅與謹慎，但促轉會在設立不到四個月的時間裡，努力有目共睹，希望各界多給促轉會鼓勵與支持。

他表示，即便張天欽在除垢法的討論上有失言，但除垢法的訂定在於識別威權時期加害者，尤其是公務體系內的加害者上，是轉型正義不應迴避的議程，他希望各界聚焦追求真相，並呼籲行政院應主動協助促轉會調查真相。（11:32更新）