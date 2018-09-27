蔡其雍請辭 金門縣長陳福海肯定、不捨

蔡其雍請辭金門縣環保局長，金門縣政府發表聲明指出，縣長陳福海對蔡其雍負責任的態度表達肯定、不捨。（記者吳正庭攝）

2018-09-27 10:50

〔記者吳正庭／金門報導〕針對蔡其雍請辭金門縣環保局長職務，金門縣政府今早發表聲明指出，縣長陳福海對蔡其雍負責任的態度表達肯定、不捨；陳福海強調，一貫用人標準就是「海納百川、唯才是用」，沒有國王人馬，只有為金門服務的團隊。

蔡其雍無法擺脫「招待所風波」，昨天深夜向陳福海請辭，也對外發表聲明表示，「所有責任到我為止，一人之責，不該波及努力為金門造福的長官與團隊」。

縣府指出，蔡其雍對於協調台灣多個縣市處理金門家戶垃圾與底渣的付出及環保工作表現傑出。然而，身為公務人員本應謹言慎行、自律操守；此事件雖屬個人私領域的偶發事件，但因諸多因素，被擴大解讀及檢驗。

陳福海表示，起用蔡其雍擔任環保局長，就是看重其在廢棄物處理及環保事業的專才。未來在縣政推動上將一如以往，金門優先。

縣府團隊明快處理蔡其雍請辭案，希望減少對陳福海連任之路的衝擊，但坊間解讀，波及難免，至於能「切割」到什麼程度，有待後續觀察。

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