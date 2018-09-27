競選總部直搗綠營票倉 丁守中：國慶日開幕

國民黨台北市長參選人丁守中今天參加「中國國民黨第13屆台北市里長候選同志團結造勢大會」。（記者簡惠茹攝）

2018-09-27 10:44

［記者簡惠茹／台北報導］國民黨台北市長參選人丁守中的競選總部將在10月10日國慶日成立，地點選在和平西路一段、晉江街口 ，更是直搗綠營票倉中正萬華地區，丁守中今天表示，深入比較弱的地方紮營，爭取選民的支持。

丁守中原本規劃不設立競選總部，而是打算在各行政區與市議員服務處合體，設立行動競選總部，一方面一起分攤租金，另一方面透過與議員總部結合，更深入基層接地氣，打一場另類選戰，但是這個想法沒有獲得大多數議員支持，丁守中最後仍選擇回到傳統競選形式，成立競選總部。

在原來不成立競選總部的情況下，丁守中本來計畫把台北市東區設立的「台北未來館」，當作唯一的競選據點，未來館位於忠孝東路4段「龍門大廈」1樓，以文創風格吸引年輕人的目光，目前藍底招牌已經掛上，但是內部尚在裝潢，現在決定成立競選總部後，將以2個據點，從東西兩邊出擊。

丁守中今天參加「中國國民黨第13屆台北市里長候選同志團結造勢大會」前受訪表示，競選總部設在中正萬華，針對比較弱的區域，深入紮營，希望能好好爭取在地的支持。

丁守中也宣布，競選總部將在國慶日開幕，將會舉行啟用茶會，由於其他周末好日子陸續都有議員競選總部開幕，選在國慶日相對大家行程較少。媒體追問開幕當天誰會到場？丁守中表示，藍營大咖都會到場。