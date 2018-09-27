促轉會不追究、懲處 吳敦義：開了政治史上最羞恥一頁

2018-09-27 10:35

〔記者施曉光／台北報導〕針對促轉會決議不進一步追究相關人員責任與提出懲處名單，國民黨主席吳敦義今天上午出席台北市里長候選人團結造勢大會前受訪時，呼籲媒體應該加以批評，並質疑促轉會已經在中華民國政治史上開了最羞恥的一頁。

吳敦義表示，那個自稱「東廠」的人，鬧了這麼大的事，很多立委還主張閣揆應該下台，蔡政府怎麼可以弄出這樣一個違憲違法的促轉會，還用了一個想要架空主委的人，而且非常囂張，還自比「東廠」，這是在中華民國政治史上開了最大羞恥的一頁，迄今居然還能保留在那裡，這表示蔡英文總統也認同這樣一個荒腔走板的作法。

媒體詢問幾個藍營分裂選區是否黨紀開鍘？吳敦義表示，這種情況民進黨也有，「這是很自然的事」，因此依照黨的規定一定會做處置，像台東縣就出一個鄺麗貞，鄺的丈夫吳俊記擔任國民黨縣長候選人饒慶齡後援總會會長，鄺的小姑吳秀華擔任國民黨縣黨部主委，「大家都很非常團結，就一個好奇怪」，到現在他還想不通為何會這樣，台東縣黨部已經通過開除鄺，將來會經中央考紀會的過程，最後再送中常會決定，一切依照程序來做。

對於媒體追問，是否擔心吳俊立兄妹是說一套、做一套？吳敦義說，他不會有這樣種想法，吳俊立兄妹很用心的在輔選，所以他從來不會懷疑這一點。

吳敦義指出，台北市共有四百五十六個里，國民黨提名二百八十二位候選人，剛好過半，對於基層國民黨有很強的信心。

有關媒體詢問是否擔心台北市長柯文哲拔樁？吳敦義連續說了五次「不會」，他並說，村里長在這次選舉非常重要，國民黨一定要團結，因為這是國民黨最重要的基礎。