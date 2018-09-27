中共大規模監聽！前軍情局副局長爆：上校以上軍官被建檔

軍事情報局前副局長翁衍慶中將新書透露中共對台灣軍官實施大規模監聽。（資料照，彭博社）

2018-09-27 10:50

〔即時新聞／綜合報導〕從事情報工作35年的軍事情報局前副局長翁衍慶中將，25日出版新書「中共情報組織與間諜活動」，分析中共龐雜的黨政軍情報部門，書中透露，中共至少有3個分屬不同體系的情報組織，蒐集我國軍上校以上軍官的相關資料，並加以建檔。

綜合媒體報導，軍事情報局前副局長翁衍慶中將25日出版新書「中共情報組織與間諜活動」，書中透露，中共在2015年底成立的新軍種「戰略支援部隊」，而其中的「戰略支援軍網路空間作戰部隊」、簡稱「戰支三部」的獨立兵種，駐武漢市的第6局，專門負責台灣的技術情報蒐集和研析，來源包括對台灣島嶼的衛星與高空偵照、電訊截聽，以及從台灣國際長途電話、傳真、行動電話、網路數據截收情資。

書中指出，這個部隊在監聽台灣電話的設備中會預設關鍵詞彙，當設備感應到這些詞彙時，會立即警示監聽人員進行監聽，翁衍慶指出，第六局有部分單位以研究中心和通訊實驗室名義，隱藏在武漢大學內，在福建省至少部署3個以上巨型訊號情報監聽站，專門監聽台灣無線電訊號。

翁衍慶提到，中共中央軍委政治工作部聯絡局旗下的調查局，是負責外軍和台灣政治情報蒐集的主要單位；上海分局則以台灣國軍為主要工作目標，而總政聯絡部對台灣上校以上軍官資料均輸入電腦建檔，包括住址、學經歷，和所有能得到的個人生活相關資訊。