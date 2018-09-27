反對高雄設賭場 陳其邁簽署反賭承諾書

陳其邁簽署反賭承諾書。（陳其邁競選辦公室提供）

2018-09-27 10:12

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨高雄市長參選人陳其邁今天在民間團體代表見證下，簽署反賭承諾書，表達高雄堅決拒賭、反對賭場的設置的立場。

國民黨高雄市長參選人韓國瑜提出在小港機場及旗津蓋賭場的主張，引起社會議論；

反賭聯盟、婦女、環保等團體，今天上午趁立法院選舉新會期召委時，前往陳其邁國會辦公室遞交「反賭場承諾書」，獲得陳其邁大力支持，當場簽署承諾書。

陳其邁指出，反賭是絕大多數高雄人的堅持，純樸、乾淨的高雄民風，絕對不容許聚集了「毒賭黃」的賭場污染，他將與高雄市民站在一起、捍衛家園，這是他應盡的責任與義務。

陳其邁強調，未來任期內，絕對不推動在高雄的博弈觀光政策，更不會支持在台灣、高雄或離島，開放設置賭場的立法與修法，他很遺憾看到對手用譁眾取巧的方式，吸引媒體焦點，這不是正道，更不是高雄市民之福。

反賭聯盟執行長何宗勳表示，賭博對於社會風氣，是百害而無一利，之前澎湖、金門等離島都已經透過公投，表達不要賭場的立場。這次看到韓國瑜竟依舊提出設賭場的主張，對照過去他支持賭場設置的立場，雖不意外，但絕不認同。

何宗勳也呼籲其他市長、議員參選人，能夠一起來簽署反對賭場，還給高雄、台灣乾淨的環境。

台灣婦女團體全國聯合會理事王瓊枝指出，她們協助過太多因為沈迷賭博，導致家庭破碎的例子，絕對不希望看到高雄也變成這樣，並感謝陳其邁率先支持、表達反賭立場。