憂「招待所風波」波及縣府 金門環保局長蔡其雍閃辭獲准

金門縣環保局長蔡其雍閃辭獲准。（記者吳正庭攝）

2018-09-27 09:51

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣環保局長蔡其雍無法擺脫「招待所風波」，昨深夜向縣長陳福海請辭獲准，縣府人事室證實，蔡其雍辭呈自今天（27日）起生效。

蔡其雍15日與前總統陳水扁兒子陳致中前往一家「會館」，遭媒體爆料有女子坐陪，引發社會關注。事發後，蔡除強調未涉女子陪酒，也憂心恐對縣長陳福海連任之路造成影響，昨深夜主動提出辭呈。

蔡其雍：所有責任到我為止

蔡其雍發表請辭聲明，強調儘管與陳致中敘舊地點並非外傳的聲色場所，但對於風波導致金門縣長和縣府團隊讓外界誤解，致上萬分歉意，他願意扛下責任，未來更會再多方考量審思，即日起請辭金門縣環保局長一職，「所有責任到我為止」，一人之責，不該波及努力為金門造福的長官與團隊，並向疼愛他的金門鄉親，致上深深感謝。

47歲的蔡其雍，原在台從事環保機具業，曾任新北市廢棄物清除處理商業同業公會理事長，陳福海原欲借重其處理中國海漂垃圾，今年4月重用其擔任金門縣環保局長，蔡其雍請辭，恐也成了金門任期最短的環保局長。

蔡其雍對外發表聲明如下:

致各位敬愛的金門鄉親：

今日（26）新聞讓大家擔心了，其雍首先感謝金門鄉親的厚愛與包容，也要站出來，對讓外界誤解的縣長與金門縣府團隊，致上萬分歉意！

其雍自從進入縣府後，無不以金門環保問題為己任，也陸續解決垃圾與底渣等環保問題，但近日事件其雍也自我深刻反省，儘管當日地點並非外傳的聲色場所，但造成風波其雍願意扛下責任，未來更會再多方考量審思。

本人蔡其雍即日起請辭金門縣環保局長一職，所有責任到我為止，一人之責，不該波及努力為金門造福的長官與團隊，其雍未來也將繼續秉持奉獻公益的心，為金門及鄉親們服務，最後再次以最誠摯的抱歉，向疼愛其雍的金門鄉親，致上深深感謝。