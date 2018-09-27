推動高雄醫療觀光產業 韓國瑜稱治鼻咽癌3720元被打臉

國民黨高雄市長參選人韓國瑜。（記者葛祐豪攝）

2018-09-27 08:35

韓國瑜昨深夜緊急發文 解釋價錢是「比喻」

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨參選人韓國瑜受訪時曾稱，要推動高雄的醫療觀光產業，打出全亞洲最便宜的治療癌症還有醫療美容，「鼻癌、鼻咽癌 120 塊美金（約台幣 3720 元）、乳癌 200 塊美金、眼睛割雙眼皮 50 塊美金」，結果遭網友打臉，韓國瑜昨天深夜緊急發文，解釋這價錢是「比喻」。

有網友昨天找出一段韓國瑜2個月前受訪的影片，片中，韓國瑜強調將推動高雄的醫療觀光產業，高雄有3大醫院（長庚、榮總、高醫）支持，透過旅行社來販賣這些商品，結合台灣的醫療跟高雄的觀光，吸引國際人士來高雄。

乳癌6200元、割雙眼皮只要1550元

最讓網友崩潰的是這段話，韓國瑜說，可以喊出「全亞洲最便宜的治療癌症還有醫療美容」，價格更直接國際掛牌：「癌症，鼻癌、鼻咽癌 120 塊美金、乳癌 200 塊美金、眼睛割雙眼皮 50 塊美金」，以目前1美元兌換台幣匯率逼近31換算，癌症，鼻癌、鼻咽癌只要台幣3720元，乳癌只要台幣6200元、 割雙眼皮只要台幣1550元。

遭譏諷全台繳健保費 補貼全亞洲來就診的

這段影片在批踢踢（PTT）流傳引起討論，網友大酸說：「台灣醫院夠血汗了 ，還要被賤賣？」、「治療成本多個幾十倍到幾百倍都不止」、「這是只有掛號費嗎？」、「他的想法就是全台繳的健保費， 補貼全亞洲來就診的」。

韓國瑜昨天深夜也緊急透過臉書解釋，他說：「2個月前提出醫療觀光想法後做了譬喻，也許因而造成誤會。」台灣有亞洲數一數二的醫療優勢與觀光配套，尤其高雄佔據天時、地利、人和來發展醫療觀光，完全可以做得比韓國、泰國的醫療觀光更好。

韓國瑜表示，在訪談時，他做了「癌症、鼻癌、鼻咽癌120塊美金，乳癌200塊美金，眼睛割雙眼皮50塊美金」這樣的比喻。

改稱須與醫療人士討論 絕非他說的算！

韓國瑜強調：「我非常明白醫療觀光發展的前提，必須要仰賴專業的醫療團隊、醫師、護理人員等等，而這些發展的細節也必須與專業醫療人士討論做決定，絕不是我一人說的就算！」