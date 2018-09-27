遭蘇貞昌上節目狂酸 侯友宜：他開心就好

2018-09-27 07:36

〔記者陳心瑜／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨天在網路節目中表示「民進黨沒有把侯友宜當英雄」，更批評侯的文宣長輩圖抄襲自己、政見畫大餅，國民黨新北市長參選人侯友宜今天早上掃街時笑說，選舉以來老縣長常常虧一虧、酸一酸，「他開心就好、我們也習慣」，就認真打拚做自己的事，用正向力量來選舉。

侯友宜今天清晨至綠營票倉蘆洲區的大台北蔬果市場拜票，市議員蔡明堂、市議員參選人黃桂蘭和王威元也現身爭取支持，攤商熱情送上象徵凍蒜和包中的蒜頭和粽子。侯友宜逐攤握手將近一個半小時，結束時還至市場辦公室溫情廣播，「我是侯友宜，拜託大家11月24日投票支持」，把握每個和攤商接觸的機會。

由於蘇貞昌昨天在網路節目中批評侯友宜客家政見模仿、長輩圖也被跟進，侯友宜笑說，選舉以來常常被老縣長虧，希望選舉不要常說口水，會做自己、一步一腳印，爭取市民支持。

由於國民黨今年有7位黨員脫黨參選新北市議員，其中第三選區（三重、蘆洲）顏群晃高掛和侯友宜合照的看板，是否會要求參選人撤掉？侯友宜簡短回應，沒有意見。

侯友宜也談論對市場的政見，表示老舊市場一定要整建和維護，改善環境、交通跟衛生，像大台北蔬果市場摩托車多、動線較複雜，將會跟管委會一起重新做更有效率、更清楚的動線規劃，讓市場更乾淨明亮。