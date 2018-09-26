宜縣長選戰一定要贏 蔡英文下達必勝令

總統蔡英文（中）今晚到宜蘭為陳歐珀拉抬選情，要求宜蘭縣長選舉只能贏不能輸。（記者江志雄攝）

2018-09-26 22:54

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣長選舉選情緊繃，身兼民進黨主席的蔡英文總統今晚到宜蘭參加百工百業挺改革晚會，拉抬民進黨宜蘭縣長參選人陳歐珀的選情，蔡英文對支持者下達「必勝令」，要求宜蘭縣長選戰只能贏不能輸。

蔡總統、行政院長賴清德、總統府秘書長陳菊等民進黨重量級人士，連袂出席在宜蘭縣立體育館舉辦的造勢晚會，「蔡英文加油」、「賴清德加油」、「陳歐珀當選」不絕於耳。

陳菊說，她身為宜蘭人的女兒，出外打拚40年，仍時時心繫故鄉，她沒想到這次宜蘭縣長選舉，民進黨會陷入苦戰，在關鍵時刻，請鄉親站出來票投陳歐珀，讓蔡總統的改革更有力。

陳歐珀以母雞帶小雞之姿，帶領宜蘭縣民進黨公職參選人上台亮相，他指擔任立委7年來，得過9次優秀立委評鑑肯定，爭取300億元以上建設經費，服務案件超過2萬5000件，宜蘭的未來需要優質執政團隊，他要推動進步新政，打造生活大縣。

賴清德稱讚陳歐珀做人實在，很會爭取經費，也永遠站在改革第一線，他接任院長時，特別請託支持宜蘭的建設，陳若能當選縣長，他在中央，陳歐珀在地方，便可並肩合作共同努力。

蔡英文說，這些年來，宜蘭縣只有4年非民進黨執政，那段期間連童玩節都辦不下去，現在距離投票日還有50多天，請大家繼續拚，宜蘭縣長絕不能輸，陳歐珀出身基層公務員，了解地方需求，提出活力宜蘭、生活大縣訴求，由她掛保證，一定能兌現。