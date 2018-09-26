雲林查獲仿造步槍 國軍確定非軍方所有

2018-09-26 21:55

〔記者涂鉅旻／台北報導〕雲林縣警局科偵隊及霹靂小組今日在雲林縣土庫鎮查獲仿造制式步槍1枝、改造短槍2枝，雖這支仿造步槍外形酷似國軍所配T-91步槍，但國防部澄清，經軍備局205廠鑑定，不僅各項特性和T-91步槍不符，彈藥也非國軍所有。

國防部表示，軍備局205廠及嘉義聯保廠針對此案，派遣專業鑑識人員前往鑑定，警方查獲的槍枝其構造（槍管內無膛線）、材質及外觀特徵，均與國造制式5.56公厘T91步槍不符；另檢視彈藥，依其彈底刻字比對亦非國軍所有，相關資訊已提供警方進一步調查。