防魏明仁東山再起 彰縣府委託民團護碧雲禪寺

二水碧雲禪寺登錄歷史建築，包含禪寺正殿及周邊範圍，保存範圍為正殿、左右護龍、通道和正殿前廟埕，總面積936.1平方公尺。（記者張聰秋攝）

2018-09-26 19:48

〔記者張聰秋／彰化報導〕今年9月11日由彰化縣政府有形文化資產審議委員會議決通過，把二水碧雲禪寺登錄為彰化縣歷史建築，納入文資保護範疇，為避免此一私人產權的歷史建築，再度淪為建商魏明仁進行政治活動的基地，歷史建築主管機關彰化縣文化局，今晚決定委由民間管理維護團隊進行調查，一旦涉及不法，依法開鍘，絕不寬容。

文化局長周馥儀表示，依照文資法規定，歷史建築的產權所有人，有權使用產權空間，但須善盡管理維護職責，空間再利用都須向歷史建築的管理單位文化局報備，產權所有權人，不能任意破壞建築物主體結構，包含內外部空間，一旦被文化局發現違法，依法要求產權所有人限期改正，並按次數處罰直到改正為止，每次罰鍰將從30萬元到200萬元不等。

文化局秘書張林傑指出，歷史建築產權所有人不能對歷史建築進行侵入性破壞行為，包含廟埕架設旗桿或是碧雲禪寺正殿內部牆壁釘釘子，只要牽涉固定建物的行為，依法都要向文化局報備空間再利用狀況，不能任意想怎麼做就怎麼做。

二水碧雲禪寺登錄歷史建築，包含禪寺正殿及周邊範圍，保存範圍為正殿、左右護龍、通道和正殿前廟埕，總面積936.1平方公尺。