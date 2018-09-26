拆「五星寺」國台辦嗆聲 彰縣府反擊：1週內夷為平地

彰化縣政府預計1週之內，讓大違建夷為平地，消失於彰化縣。（記者張聰秋攝）

2018-09-26 19:26

〔記者張聰秋／彰化報導〕針對彰化縣政府今日施鐵腕，強制拆除淪為「五星共產寺」的二水碧雲禪寺大違建，引來中國國台辦發言人安峰山公開嗆彰化縣政府迫害主張統一的台灣人民，今晚，縣府不甘示弱反擊，絕不向惡勢力低頭，擔任這次拆除專案行動指揮官彰化縣副縣長林明裕態度強硬，他強調，依法行政，1週之內讓大違建夷為平地，消失於彰化縣。

民進黨副秘書長徐佳青也指出，對於沒有自由法治與民主人權的中國，批評到具有民主人權法治的台灣國內事務，實在是荒謬發言，民進黨黨中央對於彰化縣政府本於職權，對縣境內的違建積極依法處理，給予肯定與認同。

林明裕指出，這次拆除作業，縣府預計在1週之內將違建完全拆除、夷為平地，這些作為完全都是依法行政。

林明裕說，魏明仁透過相當不尋常的手段取得建物，其程序倍受爭議，尤其是原碧雲禪4名女尼的處境更值得同情，魏明仁把碧雲禪寺拿來作為中國的愛國基地，對於國人情感的傷害，對於自由民主的國家，以及台灣人民對魏明仁的容忍已經到了極限，而違建涉及國土安全、環境保護，和人員威脅都具有相當的危害。

林明裕表示，今年9月11日彰化縣文化局完成二水碧雲禪寺整個文資保護鑑定程序之後，縣府立即訂定拆除方案並付諸行動，過程完全出於執行公務需要，無涉統獨議題，縣府相當尊重統、獨不同的聲音，希望民眾理性、平靜看待這次拆除工作。

國台辦發言人安峰山今天在例行新聞發布會表示，彰化縣政府拆除動作，「這曝露了民進黨有些人一邊去放任縱容『台獨』分裂行徑，一邊去打擊和迫害主張統一的台灣人士，這種做法必將受到兩岸群眾的反對和譴責。」