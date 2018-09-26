等沒援軍...「五星寺」最後一次升旗僅16人 比拆除怪手還少

彰化「五星共產寺」最後一天，只剩16位民眾升五星旗。（彰化縣政府提供）

2018-09-26 18:37

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化「五星共產寺」今（26）日依法執行拆除，彰化縣政府派出17台怪手進駐，不打算留下一磚一瓦，屋主魏明仁盼到最後還是等不到共產黨大軍來聲援，只能跟愛國同心會與少數支持者共16人，最後一次在寺前升五星旗，場面之冷清，讓執行拆除的彰化縣府與警方都大感意外，不免唏噓：怪手都比升旗的人多！

彰化縣二水鄉百年古剎「碧雲禪寺」在增建時遭建商魏明仁以不正當手段取得產權，原住持尼姑們只能被趕往一旁，搭鐵皮屋供佛，魏明仁把神像移出後更名「中華人民共和國社會主義民族思想教育基地」，每天播放中國國歌升五星旗，還擺上毛澤東等共產黨人肖像照膜拜，把冥主當民主的荒唐行為引起國際傳媒關注與國人憤怒，怒批「彰化之恥」。彰化縣政府不再容忍，祭出鐵腕拆樓拔旗。

彰化縣警方今日出動600名警力，從拆除範圍前1公里的山腳路路段就進行人車管制，100公尺前再部署警方人牆，場內更有特警戒備，彰化縣副縣長林明裕則親率17台大小怪手到場，縣議員許書維、二水鄉長鄭蒼陽與近百鄉親也到場關切，要在共產基地展現人海戰術。

魏明仁昨日號召最後一次升旗，僅有20名民眾陪唱，今日基地就要被攻陷依然等不到聲援，最後與15位支持者唱完義勇軍進行曲後立即降旗，默默的持著五星旗下山，多年鬧劇如今草草落幕。

林明裕說，2012年4月碧雲禪寺擴建部分被查報違章列管，屋主魏明仁目無法紀還做為中共愛國基地，對國土安全、環境、人員都已產生威脅，台灣容忍已到極限，因此進行拆除。

彰化縣政府建設處長劉玉平表示，這次共計要拆除實質違建（山坡地禁建）2800平方公尺與程序違建（未請建照）2500平方公尺，拆除怪手48小時不停工，預計1週內拆除完畢，拆除費用500萬元，將與法制單位討論後向魏明仁求償。

彰化縣政府出動17台怪手，對大違建「五星共產寺」進行拆除。（彰化縣政府提供攝）

魏明仁盼不到共產同志聲援，升完旗後又降旗，草草結束。（記者陳冠備攝）

建商魏明仁昔日每天在碧雲禪寺舉行五星旗升旗典禮。（記者陳冠備攝）

彰化縣政府出動17台怪手拆除，誓言不留一磚一瓦。（彰化縣政府提供攝）

彰化縣副縣長林明裕（車上持麥克風者），一聲令下，正式拆除五星寺。（記者陳冠備攝）