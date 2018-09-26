拆五星廟剛好而已！徐永明：哪像中國打壓、迫害宗教自由

2018-09-26 20:10

〔即時新聞／綜合報導〕彰化縣政府日前對大違建「共產五星寺」祭出斷水電處分，限期改善未果後，今（26）日一早依法前往拆除。對此中國國台辦發言人安峰山認為此舉是民進黨在「縱容台獨分裂行徑」，應受兩岸民眾的譴責與反對。時代力量立委徐永明則反擊：「拆除違建五星廟是剛好而已」。

對於彰化大違建「共產五星寺」被拆除一事，中國國台辦發言人安峰山今日在例行新聞發佈會表示，「這暴露了民進黨有些人一邊去放任縱容『台獨』分裂行徑，一邊去打擊和迫害主張統一的台灣人士，這種做法必將受到兩岸群眾的反對和譴責。」

而徐永明今晚則對此事則在臉書發文表示「拆除違建五星廟是剛好而已」，徐指出，彰化縣政府公務員到五星廟執行斷水斷電勤務，卻遭建商魏明仁毆打，今天終於拆了違建兩年的五星廟，卻遭國台辦指責這是政府迫害統派，根本是「打人的喊救人」。

徐永明也表示：「請國台辦搞清楚，台灣政府不像中國共產黨打壓宗教自由、迫害法輪功、強拆基督教堂，即便台灣人覺得五星旗刺眼，法律仍保障懸掛五星旗的權利。」徐也指出「五星廟被拆是因為違建」根本與統獨議題無關，文末更斥責「中共資助統派人士將寺廟改建成愛國教育基地，台灣政府依法拆除違章建築，中國不該說三道四。」

徐永明臉書全文