曾任中國黨政軍不得來台？ 移民署：去年6月就預告修法

2018-09-26 21:12

〔記者王冠仁／台北報導〕今有媒體報導，指稱移民署將針對「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」嚴加修法，限縮中國人民來台健檢、針對曾任中國黨政軍公職人士嚴加審查禁止來台等。移民署對此澄清，此次修法並未限縮中國人民來台權益，且相關修正規定早在去年6月就已預告。

移民署說，本修正草案再次預告，是因將放寬中國配偶親屬來台探親資格，亦即增訂台灣地區人民三親等內血親的配偶及經許可在台灣地區依親居留或長期居留者之二親等內血親及其配偶，得申請來台短期探親。

至於中國人民若曾擔任黨政軍職，如有事實足認來台將危害國家安全或社會安定，依現行「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」第12條第1項第5款規定，可禁止讓其來台。不過禁止來台的審核，將由相關單位舉行跨部會審查，並非由移民署單一機關認定。

移民署還說，因應近年發現不少中國人士以醫美健檢事由來台卻從事妨害風俗、詐財等犯罪行為，內政部多次邀集衛福部、交通部觀光局等機關研商管理，發現實際來台接受醫美健檢的中國人民，大多停留時間10日左右，因此維持入境可停留期間為15日。

此外，有鑑於醫療院所安排醫美健檢所需期間3個月就足夠，因此比照中國人民來台觀光，將入境證證件效期修正為3個月，此部分於103年11月即與衛福部等相關機關達成共識。