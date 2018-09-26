宜蘭縣三星議員選舉「鄉長PK議長」戲碼 今再度隔空交火

2018-09-26 20:40

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣三星鄉議員選舉「鄉長PK議長」戲碼，今天再度隔空交火，鄉長黃錫墉細數2任6年鄉長任內政績，希望轉換跑道再為三星交通建設打拚；議長陳文昌說，4年議長任內，已幫三星爭取1億1000萬元農水路改善經費。

下屆三星鄉議員選舉2選1，黃錫墉退出民進黨以無黨籍身分參選，訴求「議員換人做，三星會卡好」，陳文昌獲民進黨提名尋求連任，喊出「三星大團結，一席拚議長」，隨著投票日逼近，雙方陣營動作頻頻，選情趨於白熱化。

黃錫墉以「夢想已實現，展翅再高飛」為題，說明他6年來推動的建設，包括鄉公所辦公廳舍改建、公有市場整建、節慶行銷、打造復刻版小火車、營造搖搖洛克馬公園；三星鄉代蘇東啟、萬德村長陳長森肯定黃錫墉的施政魄力。

黃錫墉說，三星鄉位處偏遠，欠缺交通建設，他若能進入議會問政，要爭取國5聯絡道延伸到三星鄉、196線大洲到萬德路段儘速拓寬，把中央、縣府欠三星人的一併討回來，之後在鄉公所一樓大廳扛起扁擔，象徵為三星肩負更大責任。

陳文昌則說，三星鄉4年1億1000萬元農水路改善工程已陸續完工，將再爭取國5聯絡道經過中興文創園區延伸到三星鄉，至於196線拓寬與電纜線全面地下化，他與代理縣長陳金德、三星鄉代會主席陳文新到交通部反映，公路總局同意有條件通過。

陳文昌說，他在議長任內，成立堅強服務團，用真誠、專業、用心服務地方鄉親，以「美麗三星，產業永續」當競選主軸，他為三星鄉所做的一切，相信鄉民有目共睹。

相關影音