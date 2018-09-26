一坪月租僅307元 議員要求柯市府討回監理所用地

2018-09-26 19:18

〔記者郭安家／台北報導〕台北市政府於八德路、承德路精華區持有約1.77萬坪土地，分別給中央做台北市區監理所、士林監理站，但每年土地使用費僅約4336萬元，平均每坪月租307元；台北市議會交通委員會議員今質疑，該處土地方正完整，明明可做公共住宅，或設定地上權獲利，但市府每年卻只收不到什麼錢，議員附帶決議請市府協調2年內搬遷2個監理單位。

對此，交通局長陳學台則表示，台北監理處土地為財政局所有，目前由交通局管理，過去確實有向中央反應此事，但交通部遷移計畫最終被行政院打回票，才讓遷移作業遲遲沒有進展。

台北市議員陳孋輝質疑，交通局持有交通部北市監理所北區承德路土地、八德路，分別為3萬平方公尺、3800平方公尺，換算坪數高達1萬餘坪，但市府每年僅向中央收取4336萬元土地使用費、314萬元的建物租金費；其土地使用費以公告地價的1.5％計算，但4年來其實沒收到多少錢。

現場議員粗估，兩筆土地位於精華區、市值10億元，紛紛主張市府收回土地。台北市議員陳彥伯更說，八德路土地設定地上權或進行BOT，權利金都絕對不止4千萬元，市府這幾年也一直哭窮找不到地蓋公宅，為何不使用承德路的監理站土地。交委會一召徐弘庭決議，要求市府積極洽請中央遷移，2年後不再承租，後續由市府做有效利用。