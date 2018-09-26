獨家》「東廠」物歸原主 白色恐怖受難者明赴國民黨抗議

2018-09-26 17:45

〔記者李欣芳／台北報導〕前促轉會副主委張天欽日前因失言風波請辭下台，多名國民黨立委17日前往促轉會抗議，將寫有「東廠」的布條，黏貼在促轉會大門上，要求促轉會在廢除前全面停止運作，此舉引發白色恐怖受難當事人與二二八受難者家屬的強烈不滿，台灣二二八關懷總會、五十年代白色恐怖案件平反促進會與台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會等團體明天上午將聯合赴國民黨中央黨部抗議，並宣布「物歸原主、奉還東廠」，要將「東廠」的牌子還給國民黨。

台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會名譽理事長蔡寬裕今晚受訪表示，國民黨立委上週到促轉會，將促轉會掛上「東廠」的布條，但真正的東廠是當年戒嚴時期的國民黨，在1950年代白色恐怖時期，多達2萬人被國民黨政權抓入黑牢，當時的東廠就是國民黨一手掌控的8大情治系統，「當年的加害者，如今搖身一變成為被害者，這是顛倒是非！」。

蔡寬裕說，他們明天因此將赴國民黨進行「物歸原主、奉還東廠」的行動。

據了解，多名國民黨立委17日前往促轉會抗議時，促轉會主委黃煌雄曾說，這是他一生中遭遇到最大控訴。講到激動處，黃煌雄一度哽咽說不出話。對於國民黨連日來抗議促轉會的大動作，已引發白色恐怖受難當事人與二二八受難者家屬的強烈不滿，決定聯合展開明天的抗議行動。