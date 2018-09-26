全台議會透明度 基隆市議會再獲好評

公民監督國會聯盟公佈2018年全台議會透明度調查結果，僅基隆市議會、嘉義市議會與台北市議會透明程度「尚可」，其他縣市都是「待加強」或「極差」，圖為基隆市議員在大會上質詢。（記者林欣漢攝）

2018-09-26 19:44

〔記者林欣漢／基隆報導〕公民監督國會聯盟公佈2018年全台議會透明度調查結果，全台22縣市有19縣市議會透明度不及格，僅基隆市議會、嘉義市議會與台北市議會透明程度「尚可」，其他縣市都是「待加強」或「極差」，基隆市議會議長宋瑋莉表示，對調查結果雖感欣慰但仍有進步空間，強調將堅持「人民優先」的理念，帶領議會朝向完全公開、透明的目標邁進。

公督盟2018年全台議會透明度調查，將指標增加到26項，調查結果以「尚可」、「待加強」、「極差」3個等級呈現，全台22縣市議會共有19個縣市議會在透明度被評為不及格，雲林縣、新竹縣、金門縣、屏東縣、苗栗縣等5縣市甚至遭評為極差。

基隆市、嘉義市、台北市議會獲評為透明度較佳，無論是開放採訪、開放旁聽與開放拍照、錄音、錄影或直播以及隨選視訊影片、會議紀錄等，在議事透明與開放民眾參與程度都較理想，值得其他縣市借鏡。

宋瑋莉表示，基隆市議會過去這幾年來，一直在議事的公開、透明化積極努力，在公督盟兩次的調查結果都有不錯的成果呈現，感謝各界給予基隆市議會的肯定與鼓勵，對於這樣的結果感到欣慰卻不因此而自滿，如公督盟所述「沒有正常的議會，就不可能有正常的地方政治」，基隆市議會將持續努力並扮演好監督市政、聆聽民意並為民發聲的角色，以「人民為第一優先」絕不辜負市民所付託的重責大任。