陳致中遭爆赴招待所 國民黨酸：「北嫖」應向北漂青年道歉

2018-09-26 15:39

〔記者林良昇／台北報導〕前總統陳水扁的兒子、民進黨高雄市議員候選人陳致中再惹爭議，遭週刊爆料，至台北前往私人招待所，而且還有兩名辣妹迎接，國民黨文傳會代理主委唐德明酸說，高雄有不少北漂青年到台北打拚，「二世祖」卻傳出「北嫖」事件，必須鄭重向南部北漂青年道歉。

對於陳致中爭議，唐德明在臉書上表示，高雄的經濟凋敝，工作難尋，因此年輕人只能無奈北上找工作，希望能為自己拚一個輝煌的前程，大家稱之為北漂青年。

唐德明諷刺，有人卻含著金湯匙出生，不但不用為前程煩惱，當兵還可以開著捷豹名車特權上下班，為了自己的政治前途，號稱垂死的老爸，可以利用保外就醫的機會，踐踏法治為他助選。

唐德明說，如果只是這樣也就罷了，但吃香喝辣的「二世祖」，卻趁著月黑風高上台北，不但有酒國名花迎接，還有紅色塑膠袋伴手，讓所有北漂青年瞠目結舌，羨慕不已，也為台灣社會向下沈淪加了一把力。

唐德明指出，因為「二世祖」之前發生過「妮可事件」，因此這一次也引起了輿論譁然。正在競選議員的「二世祖」，能不能管住褲檔小弟並不是大家關心的事情，但是在北漂青年努力打拚的時候，二世祖卻傳出「北嫖」事件，難免讓南部的北漂青年失落，這才是對台灣社會最壞的影響。

唐德明說，北漂是年輕打拚的烙印，北嫖卻是社會腐敗的醜聞，「二世祖」必須鄭重向南部的北漂青年道歉，否則高雄選民不能讓他當選，這樣對不起所有的北漂青年。