首場行動中常會 蔡英文：支持陳歐珀再創宜蘭新奇蹟

2018-09-26 15:27

〔記者楊淳卉／台北報導〕為地方選情加溫，民進黨展開「中常會去哪」系列活動，今首場移師宜蘭縣舉辦行動中常會，替民進黨宜蘭縣長參選人陳歐珀造勢，陳歐珀與黨內宜蘭公職參選人並身穿「宜蘭隊」棒球服，祈求年底選舉「全壘打」。兼任民進黨主席的總統蔡英文表示，不畏挑戰，堅持戰到最後一刻的奮戰精神，就是創造奇蹟，希望大家支持奮戰不懈的陳歐珀，再創宜蘭新奇蹟，讓宜蘭成為台灣的英雄之鄉。

陳歐珀選情拉警報，民進黨全力搶救。蔡英文上週日中秋連假期間，赴宜蘭陪同陳歐珀至廟宇參拜。行動中常會今選在宜蘭，晚間還將舉辦宜蘭縣百工百業大型造勢，為陳歐珀助攻。

對於最近媒體民調，陳歐珀都落後國民黨宜蘭縣長參選人林姿妙10幾個百分點，陳歐珀受訪表示，他的民調都一直往上升，會更加努力，並努力鞭策自己，有信心最後贏得勝利。

陳歐珀今在宜蘭縣代理縣長陳金德及黨內宜蘭公職參選人陪同下，發表運動產業政見。陳歐珀宣示，未來將徵求中央跟地方資源結合，成立「宜蘭縣運動產業發展委員會」，推動12鄉鎮一鄉一運動，要將宜蘭打造為運動產業基地。

蔡英文聽取陳歐珀報告後裁示指出，「中常會去哪」系列，是讓中常委到台灣地方深入了解地方發展和需求，看鄉親如何創造在地產業。民進黨是台灣人支持而興起的政黨，從來沒有忘記來自各地民眾的殷切期待和激勵。

蔡英文表示，這次從宜蘭起步，來看綠色執政的典範縣市，如何藉由地方創意和活力，透過新興產業，結合地方特色，再創地方新生和奇蹟。宜蘭縣環境得天獨厚，適合發展競技運動，陳歐珀提出的計畫，會在他當選縣長後一一實踐，讓宜蘭成為體育產業新的基地。