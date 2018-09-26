陳致中進招待所 民進黨婦女部：無能的人才到酒店談事

陳致中澄清，當日是因金門縣環保局長蔡其雍臨時邀約敘舊、才過去致意。選舉有很多人情債要還，對於周刊報導他很無奈。（記者黃建華攝）

2018-09-26 16:10

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市議員參選人陳致中遭爆現身台北市私人招待所，還有2位知名酒店紅牌作陪。對此陳致中澄清，金門縣環保局長蔡其雍「臨時邀約敘舊」，對方「盛情難卻」才去，也強調自己沒有進包廂。對此事件，民進黨婦女部表示不評論個案，但認為「無能的人才需要到酒店談事情」

據《蘋果》報導，陳致中於今年獲民進黨提名，披上戰袍參選高雄市議員，還跟高雄市長參選人陳其邁合照造勢。對於陳致中進招待所風波，社會大眾要求民進黨婦女部回應。對此民進黨婦女部主任蔡宛芬表示不評論個案，但也質疑「上酒店似乎成為一種男性的成功象徵」、「明明就是無能的人才需要到酒店談事情吧」。

本報曾報導，陳致中今（26）日特別召開記者會澄清，當天是為參加凱達格蘭學校開課與迎新活動才北上，本來準備要去搭高鐵，但剛好校友金門縣環保局長蔡其雍臨時邀約敘舊，礙於是「舊識盛情難卻」才過去致意，當時只在招待所內的吧台區和蔡局長簡單寒暄，沒有進到包廂內，隨即趕搭末班高鐵回程。陳致中也說，選舉受到很多人幫忙，「有很多人情債要還」、「從政以來，已經習慣各種的抹黑。」