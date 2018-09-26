失言風波 促轉會：張天欽已請辭負責不再移送

促轉會認為張天欽身為政務官已請辭以示負責，不再將張移送相關單位調查。（資料照）

2018-09-26 14:59

許君如申請歸建陸委會 建議陸委會不必懲處

〔記者李欣芳／台北報導〕促轉會繼21日公布前副主委張天欽失言風波的首波調查報告後，今天召開委員會後決議不提出進一步追究責任與懲處名單，據悉，促轉會認為張天欽身為政務官已請辭以示負責，因此不再將張移送相關單位調查，至於原主任秘書許君如已申請歸建陸委會，促轉會建議陸委會不必懲處。

據悉，今天召開的委員會觸及是否進行責任追究與進一步懲處的問題，最後決議這個風波到此為止，不再追究或懲處，促轉會將發布新聞稿說明。

促轉會發言人楊翠表示，由於許君如是被動情況下被叫進去開會，且並非主動散布會議錄音內容，同時這個會議並非促轉會正式的決策會議，因此促轉會不建議陸委會進一步懲處許君如。

根據促轉會9月21日公布的首波調查報告指出，8月24日會議在討論人事清查與除垢法的新聞處理過程，張天欽和部分與會人員言談涉及選舉、特定個人，雖非正式會議，但場合在會內，仍是嚴重失言，傷害轉型正義的工作進程，但當天會議屬於非正式會議談話，促轉會在訪談、查閱會議紀錄、各組工作內容後，「均查無證據證明，該談話內容有變成具體指令或交辦事項」。

報告中強調，促轉會屬於合議制機關，過去、現在與未來都不可能因一人成為「東廠」，未來將續推人事清查法案不會停止。

促轉會今天的最終調查報告則定調，因張天欽已在第一時間請辭，研究員蕭吉男、副研究員吳佩蓉已請辭獲准，另一副研究員張世岳請辭獲准，主任秘書許君如則申請歸建陸委會獲得同意，不再追究責任。