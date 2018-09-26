公布客家政策 侯友宜：我會努力學客語

國民黨新北市長參選人侯友宜今天早上公布客家政策，左為國民黨籍立委林為洲。（記者陳心瑜攝）

2018-09-26 14:10

〔記者陳心瑜／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜今天早上公布客家政策，請到新竹出身的立委林為洲站台，更現學林為洲教的兩句客語「友宜認真做，新北一定好」，還切換四縣腔、海陸腔。不過，侯友宜席間頻口誤稱林為洲為「客家女婿」，表示林為洲「雖然沒有客家血緣」，但對客家的事務和文化非常重視。侯辦稍後發出的新聞稿則將林為洲的背景更正為「林為洲的媽媽是客家人」，澄清客家女婿為口誤。

侯友宜和林為洲早上共同在新北市的客家小館磨製擂茶、大啖客家菜，媒體問及，對手蘇貞昌曾攻擊侯友宜不會說客家話，只學一句「大家好」就想拉客家票，侯友宜說，林為洲是客家女婿，也不是客家人，但力推客家基本法，重視客家事務和文化，而關心客家事務、延續客家文化、願意為客家人做事，「都是客家人」，語言自己會盡量努力學好。

侯友宜表示，新北市有63.7萬客家人，是全台灣數量最多，客家政策相當重要。

侯友宜說，首先要深耕客語教學、盤點文史資源，讓學童從小打下客語基礎，因為有客語才有客家文化；推動客家二期園區，落腳鶯歌的二期園區已經成形，希望未來擴大結合在地三峽、鶯歌的人文產業，形成藝術廊帶；規劃客家街廓商圈聚落，讓客家餐廳、衣飾能夠在鶯歌形成像是韓國街、華新街一樣的特色文化聚落；最後則是鼓勵後生參與客家事務、讓客家社團轉型，鼓勵年輕人參與客家事物，打造在地創生，塑造不一樣的新客家人。

侯友宜說，敬佩客家鄉親勤儉持家、硬頸的精神，拜關公的要重情重義，宣布參選第一天，到新莊老街拜了武聖廟關公、媽祖廟和客家人的三山國王廟，和客家人同樣願意為土地奉獻，重情重義重兄弟感情。