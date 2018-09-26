議員要他為自己打分數 林佳龍相信10年後令人懷念

台中市長林佳龍要成為令人懷念的市長。（記者張菁雅攝）

2018-09-26 14:15

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市長林佳龍就任近4年，今日在市議會總質詢時，議員請他為自己打分數。林佳龍表示，台中市已經有他的治理印記，他不替自己打分數，也不跟別人比，相信10年後大家回頭看，會覺得林佳龍是令人懷念的好市長。

林佳龍將爭取連任，民進黨議員張耀中、何敏誠為他這4年任內執政成績打分數，張耀中打100分，何敏誠打89分，兩人也請林佳龍為自己打分數。

林佳龍表示，他要創造的台中，不是以靜態的加減堆積起來的分數，他也不會以獲得幾分為滿足，也不會跟其他縣市長比較，而是思考怎麼做才能讓台中變得更好，希望「做自己，做對的事情，將事情做對」，10年後當大家回頭看他8年來的治理，會覺得他是讓人懷念的市長。

林佳龍也說，改變不是「量」的問題，而是城市發展「價值」的問題，他窮盡己力治理台中，就像在中區射了三支箭，箭箭中靶心，帶動老社區翻轉；大台中山手線10年前推動時被笑，現在讓中央一次核定預算，他自己連作夢都會笑。

不過，他也指出，台中花博的舉辦，市府盡力為台中找來各路英雄好漢做好事情，仍有人批評抹黑，令人心痛，雖然民主政治「互相漏氣求進步」，但還是希望不要傷人、抹黑。