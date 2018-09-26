為刪預備金爭吵 秦慧珠嗆高嘉瑜：妳討好柯P不要拿我來質詢

2018-09-26 14:30

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市議會財建委員會今在討論市府編列10億元的第二預備金是否刪減時，國民黨議員秦慧珠提出台北市長柯文哲執行效率差，應將預算打95折；不過民進黨籍議員高嘉瑜則指過去執行率最低的是郝龍斌，所以郝也是爛市長？並告訴秦應監督實際動支，而非執行率；秦慧珠怒斥：「妳質詢妳的，不要質詢我可以嗎？妳算什麼東西啊！妳要討好柯文哲不要把我拿來質詢！」兩人在現場吵起來，場面火爆。

依據預算法第七十條規定，第二預備金為各機關若原列計畫費用因事實需要奉准修訂原列經費不敷、因增加業務量致增加經費、因應政事臨時需要必須增加計畫及經費等皆可動支，不過市府須編列動支數額表，送至議會審議。

秦慧珠認為，柯文哲在第二預備金的執行率上不佳，且實際動支幾乎只有三分之一，不應直接讓市府編列的十億通過，應該要打個九五折，「這種爛成績還想要議會直接通過，就是議會失去監督力量。」

高嘉瑜則說：「妳說到執行率，但過去在郝龍斌時期，最低曾只有39％，所以郝龍斌也是爛市長？他的執行率也是偏低嗎？當時讓她通過預算的我們也是爛議員嗎？我覺得不能這樣做比喻。」

高進一步指出，議員要監督的應是第二預備金的動支，是否有不應動支卻動支的狀況，像郝龍斌任內去做貼圖申請美食之都，還裝潢市長官邸，當時議員也有監督這些動支是否符合市政計畫，覺得秦議員應針對這部分監督。

秦慧珠不滿高嘉瑜說法，兩人一度爭吵，秦慧珠怒斥：「妳質詢妳的妳不要質詢我可以嗎？我有必要被妳監督質詢嗎？ 妳質詢我算什麼東西啊！妳講妳的！妳不要質詢我！」高嘉瑜則強調，並沒有質詢誰，只是應就事論事，希望秦能夠心平氣和討論。

看到高嘉瑜又點名她，秦慧珠說：「妳不要點我的名，妳要討好柯文哲不要把我拿來質詢！」高嘉瑜則回嘴：「這件事和柯文哲有什麼關係，明年的市長是柯文哲嗎？秦議員好像已經先預設明年市長就是柯文哲？」秦慧珠又回：「不管誰當選我覺得第二預備金我都覺得要打折，這戰火是妳先挑起的，妳先來批判我！」

眼見戰火止不住，委員會召集人鍾小平出聲制止，讓其他議員發表意見，才結束爭吵，但針對第二預備金的部分，因現場議員意見不同，最後決議全案送大會討論。