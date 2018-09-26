北市籃球友誼賽 柯文哲、丁守中王不見王

2018-09-26 14:17

［記者簡惠茹／台北報導］台北市長柯文哲和國民黨台北市長參選人丁守中與籃球場上王不見王，各自錯開，原訂球賽下午1點起開場，但是柯文哲卻提早10分鐘到場，致詞、開球完後，5分鐘快閃離開，丁守中1點到場後錯愕表示，是柯文哲刻意避開吧！

今天在台北市議會地下2樓籃球場舉行國民黨籃球隊和建國中學籃球隊的友誼賽，原訂今天下午1點開始，但是柯文哲卻提早10分鐘到場致詞開球，與1點到場的丁守中錯開。

柯文哲致詞時表示，過去就有府會和議會的比賽，市府好像會迫於壓力不敢全力以赴，這次他是建國中學名譽領隊，對上國民黨隊伍的比賽，學生們沒有預算壓力，拜託各位同學不要客氣，運動是好事，君子之爭，大家好好打一場球，加油，就打吧。

這次國民黨籃球隊由議員鍾小平號召集結，他在柯文哲致詞後表示，感謝柯市長在世大運後繼續推廣運動，籃球是全國運動人口最多的，這麼多年輕人願意穿國民黨藍色球衣，希望真的能改變政治、不要惡鬥，大家以球會友、推廣健康，健康是柯文哲市長最重要的公共政策。

丁守中準時到場球賽卻以開始，他受訪時議員鍾小平在旁指出，球賽是市府體育局主辦，丁守中接著表示，我們是客人，今天當國民黨球隊的領隊，他自己沒有刻意避開，而是當初他們通知的時間就是下午1點到場開球，是柯文哲刻意避開吧。隨後披上國民黨球衣上場打球，下場後還做了15下伏地挺身證明自己的體力。