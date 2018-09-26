鄭朝方偕林佳龍夜遊台中綠川 秒變網帥

民進黨新竹縣長參選人鄭朝方在台北市長林佳龍的帶領下參訪綠川，秒變網帥，在夜色輝映中，幫彼此留下紀念照。（鄭朝方提供）

2018-09-26 14:03

〔記者廖雪茹／新竹報導〕台中綠川整治成水岸廊道之後，成了不少網美、網帥拍照打卡的熱點。民進黨新竹縣長參選人鄭朝方在台北市長林佳龍的帶領下參訪綠川，秒變網帥，在夜色輝映中，幫彼此留下紀念照；鄭朝方說，希望新竹縣的母親之河─頭前溪，未來也能成為竹縣在地品牌。

鄭朝方的城市交流之旅，第二站來到台中市，兩人一見面，林佳龍特地招待鄭朝方到綠川河畔的宮原眼科，品嘗特色冰淇淋。鄭朝方表示，傳統產業結合新的創意成功轉型，宮原眼科就是一個很好的示範，成為地方特色吸引國外觀光客朝聖，也是他希望扶植返鄉青年創業，喚回年輕人對新竹縣土地認同的主要政見。

鄭朝方回想過去在歐洲求學，居住在斯德哥爾摩的生活經驗，闡述一座城市以建築、綠地、水文三種元素融合，就能形成新世代的城市美學，而這座城市的領導者，也必須具備強大執行力，還要懂得全面性思考，才能構築百年建設。

台中綠川的水質清澈，就連河中的小魚身影，都清晰可見。鄭朝方強調，頭前溪也有相同條件能成為親水場域，未來也會仿照綠川的分區段整治模式，來打造頭前溪24小時城市運動光廊，串連新竹縣的鄉鎮特色，優化河濱綠地。

「一座城市有水，可以讓民眾親近，水的治理也會讓城市的光榮感恢復！」林佳龍形容鄭朝方是一個美學政治家，期待新竹縣在他的領導下，將頭前溪結合城市設計，藝術融入生活，一定能把綠地、水文帶進新竹縣的建築美學當中。

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民進黨新竹縣長參選人鄭朝方在台北市長林佳龍的帶領下參訪綠川；鄭朝方說，希望新竹縣的母親之河─頭前溪，未來也能成為竹縣在地品牌。 （鄭朝方提供）

民進黨新竹縣長參選人鄭朝方在台北市長林佳龍的帶領下參訪綠川；鄭朝方說，希望新竹縣的母親之河─頭前溪，未來也能成為竹縣在地品牌。 （鄭朝方提供）