謝文進提7大社福政策 強調少辦活動就有經費

2018-09-26 14:11

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市無黨籍市長參選人謝文進今天提出「安心成家、高齡樂活」7大社福政見，強調每年僅需增加2億元經費即可支應，只要減少現任市長林智堅亂花錢的習慣，節省不必要的活動和工程經費支出，再加上開源增加市庫收入，就可投入社福照顧政策，讓竹市老中青幼都獲妥善照顧。

謝文進提出七大社福政見，包括保證續發每個月3000元的老人年金，逐年增加老人共餐據點，現行是48個，提高補助老人共餐人數到50人、現行是每個共餐據點補助25人，同時提高重陽敬老禮金為3000元、現行是2000元。

而在婦幼照顧部分，將補助生育津貼第1胎3萬元、第2胎再加1萬元，同時加保3歲以下幼兒住院醫療險，並補助中低收入戶小一、國一、高一新生入學的制服費用每人5000元。

謝文進說，經過評估計算，7大社福政策大約每年要增加2億元的經費支應，只要省下不必要的活動經費和浪費性的建設經費，市府財政絕對可以支應這些社福政策，且能實際擴大照顧老中青幼各世代的需求。

謝文進強調，竹市雖號稱是幸福城市，但現任市長林智堅的施政主軸已嚴重失衡且偏離主軸，不必要的活動支出與工程經費最令人詬病，市府光是每年的活動經費就超過2億元，如果能省下不必要的活動經費，一定能全方位照顧各世代的真正需求。

市長林智堅辦公室主任張哲修表示，政績是最好的保證，對於謝議長所提意見，大多是跟進林智堅市長的政績，代表市府的努力已經獲得普遍的肯定。

張哲修說，過去近4年，市府積極爭取到中央競爭性補助高達107億，讓市府有本錢比過去更完善照顧長輩及兒童，且社福成績在社福力部分也連續2年被評為全國第二，未來連任後也會持續落實5大老人福利政策。