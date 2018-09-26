北美館空間委外困難卻編收入 議會批評假預算

2018-09-26 13:58

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市文化局今天於台北市教育委員會審查預算，其中台北美術館於明年度編列歲入約50萬元的「南進門餐廳委外收入」，然而委員會追問下來發現北美館根本不認為有辦法委外成功，被議員批評根本是編列假預算，要求全數暫時擱置，直到文化局及北美館提出替代方案才可通過。

北美館長林平說明，南進門過去由外貿協會經營精品及餐廳，後來因位考慮美術館切成太多區質感不好，藝術界也反映美術館不應設置精品館，所以收回考慮委外做輕食區，但因為空間只有20坪，又因設置大面積玻璃過於悶熱，夏天即使冷氣全開仍會高達31度，因此至今都沒有委外出去，預計將等到典藏庫房新建工程完成可改善。

國民黨議員、教育委員會召集人陳重文反問，輕食區只能賣三明治跟咖啡，認為最後一定也是無法委外。國民黨議員王鴻薇也追問，當初租給外貿協會是8年，現在提前收回，詢問是否已有廠商願意來投標。北美館說，過去有招標，但無人投標而流標，林平也坦言確實有困難，認為在改建以前不適合做委外。

此話讓陳重文批評，「妳沒有辦法委外，那妳還編列？」王鴻薇也批評，「連預算都編假的，那我們還審甚麼預算？」陳重文說，北美館就是能作為而不作為，早就知道南進門有悶熱問題，但不先改善，卻委外找廠商，直說廠商不可能花幾百萬元幫妳改善，「妳再找10個廠商都沒有人要進去！」最後要求文化局跟北美館提出因應對策，最後將預算暫擱。