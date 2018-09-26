陳金德被彈劾 抨擊監委仉桂美黨同伐異

宜蘭縣代理縣長陳金德被監委仉桂美提案彈劾，陳金德今天從歐洲考察回國，砲轟仉桂美黨同代異，無法超越黨派、獨立行使監委職權。（記者游明金攝）

2018-09-26 13:50

［記者游明金／宜蘭報導］宜蘭縣代理縣長陳金德任職高雄市政府環境保護局局長及高雄市副市長期間，兼任「白馬花園屋」民宿及「長安文創有限公司」負責人，被監委仉桂美、李月德提案彈劾；陳金德今天從歐洲考察回國，砲轟仉桂美黨同伐異，無法超越黨派、獨立行使監委職權，「君子之德風，小人之德草，草上之風，必偃。」，他要將這句話送還給仉桂美。

陳金德今天主持縣務會議，主動談及被監院彈劾問題；他說，仉桂美曾代表新黨參與三次國代與立委選舉通通落選，基本上是半個從政政治人物，彈劾他的理由是違反公務員服務法，不得兼職經營商業，還講什麼「君子之德風，小人之德草，風行草偃」，要他作表率。

陳金德指出，97年1月31日，他立委卸任沒職務，也沒擔任公務員，因沒有工作所以經民宿、開長安文創，102年2月5日擔任高雄市環保局長、103年12月25日當副市長，我人在高雄，有時間在宜蘭經營民宿嗎？這不需要大智慧「用臍想也知不可能」。

陳金德說，考試院在104年7月發文調查有無兼職，他在當月14日填表，長安在103年9月就註銷了，白馬民宿在104年5月註銷，在填寫有無兼職時，當時他已註銷完畢，確實沒有兼職，沒有填寫不實。

監察院認定民宿有營業所得，陳指出，開民宿時，他申請免開立統一發票，以核定固定營業稅額方式處理，平均3個2100多塊營業所得稅，不管有沒生意都固定繳，他人在高雄，民宿是停業狀態，雖沒有營業，但沒註銷固定稅額因此一直在繳稅，這與營業是沒有關連的。

陳金德也舉前總統馬英九綠卡案例子，馬說「太久沒去美國，綠卡自動失效。」陳金德認為，馬擔任總統府秘書、陸委會主委、法務部長、台北市長期間，綠卡總有一段時間沒自動失效吧，監委要不要去查一查？

陳金德指出，監委當然可以行使監察權，但像他這樣子情節，可以從實際去認定，他人在高雄怎可能在宜蘭經營民宿，實質上監委可以理解的，要不要彈劾當然可以判定，這情節就是這樣。

陳金德說，監委必須超越黨派、獨立行使職權，仉桂美有沒有超越黨派、獨立行使職權，她自己心理有數，她可以代表國民黨提出黨產釋憲案，可以彈劾賴清德院長，有沒超越黨派心理很清楚。

他表示，監察法規定監察委員對調查中，還在審理還沒通過的案子不得評論、不得對外說明，最近媒體卻報導他退還農舍加徵房屋稅的案，某個監委用匿名在評論這個案子，洩露給一個媒體去評斷，批評監委陳師孟放水、不懂法律。

陳金德說，如果監察委員做這樣的事情，本身就沒有資格擔任監委，現在竟有監委匿名評論，這種人格如何讓人信服，如何公正行使監察權，監院應立案調查是哪個監案說的，有無違反監察法問題？

陳金德也公開質疑，連問3次「這個匿名洩露案情與評論的，是不是仉桂美委員？」如是是她，還談什麼「君子之德風，小人之德草」，他把這句話送還仉桂美委員，監委如果不能超越黨派，如何公正行使監察權，他批評仉桂美心裡住的、想的就是黨同伐異 ，不必滿口仁義道德。