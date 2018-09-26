媒體批僑生專班把關不嚴 僑委會澄清盼勿妄加評論

2018-09-26 13:35

〔記者呂伊萱／台北報導〕僑委會推動僑生技職專班行之有年，但媒體今透過評論暗指此類產學班把關不嚴，僑生恐學不到東西。僑委會今天發布新聞稿澄清說，僑委會均審慎要求辦理學校專案管理教學品質與成效，並無所謂「實習和所學無關來台打工、不要求在校上課」的情形。

《聯合報》今天刊登〈教學把關，留住人才而非人力〉一文，文中指出僑委會籌辦的「三加四」僑生建教專班等建教班、產學班，從招生到上課、實習等各階段，把關不嚴。因此傳出有學校花錢透過仲介招生；安排學生到工廠實習，又和所學無關；也不要求在校上課品質。

僑委會今天針對此事發布新聞稿澄清。僑委會說，專班學制的規劃、執行及成效督考，均依照教育部產學及建教專法辦理，僑委會均審慎要求辦理學校專案管理教學品質與成效。各校須符合教育部規定，要有辦理國內建教專班經驗，並由專家學者共同評選。針對學生實習內容及工作環境、上班天數亦經書面及實地審查及訪視，不允許有「假實習真打工」之情形發生。

僑委會表示，推動建教專班以來，辦理校數及學生均大幅增加，今年入學人數已近1600人，包括越南、印尼及緬甸地區均有顯著成長，顯示學制符合偏遠僑區需要，能夠有效協助弱勢家庭學生透過建教合作方式，半工半讀，自食其力，完成高職及大學學業，改變人生，僑生家長及學生對於台灣的僑教政策始終表達感謝。

僑委會說，學生目前從高職升讀大學情形良好，普遍達75％以上，並對留台發展充滿期待。畢業後如能符合國內相關規定，包括薪資及證照標準要求，在面對台灣人才自由市場激烈競爭的基礎上，必然對台灣中階技術人力市場可以有相當的貢獻；如果僑生選擇回僑居國創業或就業，也會成為對台灣充滿感情感恩的一群，擴大台灣在新南向國家的力量，也是台灣優良技職教育體系的輸出，對我國有十分正向的意義。

僑委會強調，半世紀以來，僑教政策已經在全球及東南亞培育12萬名以上的僑生，這些留台校友及留台人都是支持關懷台灣的海外力量，對台灣貢獻甚鉅，外界針對技職教育的建教專班及實際現狀，宜多予瞭解及鼓勵，而非妄加評論。