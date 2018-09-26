被爆進私人招待所？ 陳致中：被父親痛罵了一頓...

被爆進私人招待所，陳致中澄清，當日因校友金門縣環保局長蔡其雍臨時邀約敘舊、才過去致意。（記者黃建華攝）

2018-09-26 13:51

〔即時新聞／綜合報導〕前總統陳水扁的兒子、高雄市議員參選人陳致中最近遭週刊直擊，現身於台北市林森北路一間私人招待所內，還有2位知名酒店紅牌作陪；對此，陳致中出面澄清，辯稱自己在吧台、其他人在包廂，還說自己已經被父親痛罵了一頓。

據《鏡週刊》報導，本月15日晚間8點多，陳致中與台日產經友好促進會理事長葉建揚，出現在林森北路159巷內，準備進入一間名為C'est si bon Lounge Bar的私人招待所，2名火辣的酒店紅牌小姐在門口迎接，陳致中在這2名酒店小姐的陪同下，在店內待近2小時後，提著金門縣環保局長蔡其雍給的紅色塑膠袋離去。

陳致中今上午對外解釋，是蔡其雍臨時邀約敘舊才過去致意，因久未見面，大家相談甚歡，多聊了幾句，還透露這件事傳到父親陳水扁與妻子耳中，為此遭到阿扁痛罵。

臉書「陳水扁新勇哥物語」目前仍未對此有所回應，今僅在臉書上大談選舉民調，認為「看好度並不等於支持度」，網友紛紛在底下留言酸：「選情告急，壓力真的好大！！需要舒壓」、「叫你兒子不要一天到晚上酒店找小姐啦」、「沒帶老爸一起去、不孝子」、「勇哥，你怎麼看小主人不在高雄消費這件事？」