外交部辦文官講座 推動性平實踐接軌國際

2018-09-26 13:16

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部今天上午舉行「國際性平議題」講座，由政委羅秉成與無任所大使范雲擔任講者，分享國際婦權與性平實踐趨勢。活動邀請行政院各部會人員參加聽講，盼促進國內性平政策與國際接軌。

外交部今天上午舉行「國際性平議題」講座，題為「高階文官不可不知的國際婦權及性平趨勢」，由政委羅秉成和無任所大使范雲主講，分享國際婦權和性平趨勢。外交部邀請行政院各部會高階主管、國內婦女非政府組織（Non-GovernmentalOrganization NGO）代表，以及行政院性平委員出席聽講。

外交部長吳釗燮致詞表示，此性平講座由行政院性平委員和范雲大使催生，希望透過駐外館處收集的國際婦權政策變革資訊和成功案例，分享給行政院各部會負責性平的同仁，以促進國內性平政策與國際接軌。

范雲主講國際婦權和台灣成就。吳釗燮說，台灣近年推動性平議題成績有目共睹，尤其去年大法官做出支持同性婚姻的裁決，為台灣性平議題跨出關鍵一步，對台灣國際形象大有幫助。吳釗燮說，我們有必要學習善用優勢，積極展現我國推廣性平的成果，為國家爭取更多能見度和國際利益。

羅秉成則分享他到北歐深入考察歐盟性別平等指數前三名的芬蘭、瑞典與丹麥具體實踐案例。 吳釗燮說，雖然台灣在促進婦權和保障方面已經有不錯成績，但北歐實踐層面相當更廣泛，不但在工作領域推廣，也深入到社會、家庭、教育、醫療各層面，更內化成文化和生活習慣，值得借鏡學習。

籌辦單位外交部NGO事務會，今天也臉書直播講座活動，並首次與台北市社會局合作，安排手語老師即時翻譯，盼讓聽障朋友也能同步了解講座內容，是外交部類似活動規劃的創舉。