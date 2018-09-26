時代力量涉貪名單搞烏龍 綠議員要求道歉

基隆市議員游祥耀（前左）與立委蔡適應（前中）及多名基隆市議員，26日在立法院召開「大街罵人、小巷撤圖，時代力量出來道歉記者會」，強調當年是為了舉發基隆市長張通榮關說酒駕施壓員警犯下妨礙公務案，並非貪污賄選，時代力量所提為不實指控。（記者劉信德攝）

2018-09-26 13:08

〔記者蘇芳禾／台北報導〕時代力量日前公布2018年國、民兩黨提名縣市議員參選人涉貪污、賄選等刑事案件，民進黨籍基隆市議員游祥耀也名列其中，游祥耀今天在民進黨立委蔡適應陪同下，召開記者會批時代力量公然毀謗，游祥耀說，他是因為舉發前基隆市長張通榮酒駕關說，跟地方法院駐衛警發生推擠，才有這個妨礙公務的官司，跟貪污一點關係都沒有，要求時代力量應道歉。時代力量秘書長陳惠敏回應，已於上週五將游祥耀的案子刪除，是否提告是游的自由，這份名單可受公評。

時代力量於9月20日召開「貪污賄選 繼續提名 『清廉』還是兩大黨的台灣價值嗎？」記者會，公布國民黨、民進黨涉貪縣市議員參選人，名單中出現游祥耀，名單後註記為「妨害公務」。

游祥耀今天在立委蔡適應陪同下，於立法院召開記者會，痛批時代力量張冠李戴，混淆妨害公務和賄選，雖然時代力量21日就將他名字撤下，不過傷害已經造成，也影響選舉，有意圖使人不當選之嫌，黃國昌應該要公開道歉。

蔡適應也表示，游祥耀去做的事情就是時代力量標榜的「時代力量標榜的公民不服從」，希望時代力量黨團公開道歉，不然會採取法律途徑。

對此，陳惠敏回應，時代力量21日接獲未具名人士來電，表示針對基隆市游議員之案件有疑義。經重新查閱裁判書之後，確認游議員是因抗議活動而以妨害公務判刑確定，已於21日將游議員的案子刪除。

陳惠敏說，時代力量在涉案類型統計裡除各種選舉舞弊之外，還包括當選無效、酒駕及酒駕關說、各類刑事犯罪，希望提供選民充分的資訊。接下來還會陸續公布第二波的無黨籍涉案名單。