執行署交接典禮 蔡清祥：對欠稅大戶絕不鬆手

新任執行署副署長陳盈錦（右起）、新北分署長楊秀琴、新竹分署長李蕙如宣誓就職。（記者黃捷攝）

2018-09-26 12:32

〔記者黃捷／台北報導〕法務部上週發布行政執行署重要人事案，副署長由台北地檢署主任檢察官陳盈錦升任，新北分署長由高檢署檢察官楊秀琴接任，新竹分署長則由新竹地檢署檢察官李蕙如接任。執行署今舉辦交接典禮，法務部長蔡清祥親臨致詞，勉勵同人應對欠稅大戶「絕不鬆手」，同時貫徹關懷弱勢的施政理念。

蔡清祥表示，執行署的成績亮眼，成立至今徵起金額已超過5200億，除為國庫追回非常多的欠款，也替法務部爭取無比榮耀。執行署除負責收取欠稅欠款，公益關懷也是其核心價值，對於欠稅大戶絕不鬆手，同時舉手之勞關懷弱勢，民眾一定會給予掌聲。

蔡清祥指出，執行署與其他單位合作也很重要，跟檢察機關合作更不在話下，他與檢察官座談時也提到，檢方一定要善用執行署的經驗，共同做好扣押、沒收、拍賣工作。

蔡清祥說，最近「拍寶」的出現，是執行署的創見，讓大家印象深刻，也展現執行署的活力；至於未來替代役將退場，各分署將面臨人力困難，各分署長責無旁貸，應未雨綢繆。

新北分署長由高檢署檢察官楊秀琴（右）接任。（記者黃捷攝）

新竹分署長由新竹地檢署檢察官李蕙如（右）接任。（記者黃捷攝）