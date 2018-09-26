北市府修「吳音寧條款」陳吉仲：農委會也期待她去議會

農委會今（26）日上午和中央研究院舉辦「臺灣農村社會文化調查合作記者會」。（記者吳欣恬攝）

2018-09-26 12:24

〔記者吳欣恬／台北報導〕台北市長柯文哲昨在市政會議拍板通過「台北市政府投資事業管理監督自治條例」修正條文，增列「吳音寧條款」，台北農產運銷公司總經理吳音寧再不到議會備詢就得挨罰。

農委會今（26）日上午和中央研究院舉辦「臺灣農村社會文化調查合作記者會」。農委會副主委陳吉仲會後受訪時被問及北農一事，他表示，北市府主動提出修法，農委會尊重地方政府的權責。他也強調，農委會的態度一直很清楚，希望吳音寧在專業和對外溝通的腳色都能扮演好，「所以我們當然會期待她去議會」、「有一個很好的機會到議會去說明北農的經營管理，那為什麼不去呢？」

不過，陳吉仲也說，最後要不要去議會，還是要問吳音寧，如果真的不去遭北市府開罰，因為接下來議會總質詢是半年之後，所以北農真的被罰也是半年以後才可能發生的事。

正值立院議期間，如果立委要求吳音寧到立院備詢呢？陳吉仲回應，第一要看有沒有委員提案，第二相關的規範是農委會的官股代表、董事才要到立院，總經理目前不是。但她也說，「如果後續立院有這樣要求，我們會盡量來配合」。

陳吉仲也強調，農委會都持續在溝通，不希望北農一個很簡單果菜批發市場的管理，變成一個複雜的政治議題，這對農業部門發展不好。

本週五北農召開臨時董事會，補選常務董事，接著再召開臨時常董會，選出新任董事長。陳吉仲說，已跟北市府達成共識，會按照董事長的選舉過程來進行，台北市工務局局長彭振聲在週五就會先被選為常務董事再擔任董事長，「應該不會有問題」。