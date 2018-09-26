收回北農停車場？ 柯P：半年內把問題解決

2018-09-26 11:45

〔記者沈佩瑤／台北報導〕北農總經理吳音寧與北市府關係不睦，市政會議25日通過「吳音寧條款」，修法要求她到議會備詢，議會財建委員會昨審查預算也「補上一刀」，主張市府應將北農停車場收回自營；最後委員會做出附帶決議，要求11月底合約到期後，直接收回第二果菜市場停車場或調高使用費，維護市府權益。

市長柯文哲今早受訪解釋，第一果菜市場停車場去年已簽約，第二果菜市場將在11月底重新議約，因此會先簽半年約，希望這半年內把事情解決掉，老話一句「天下本無事、庸人自擾之」，可以不要惹事就不要惹事，重新派任新的董事長也是希望解決問題。柯直言，像那個什麼收回停車場、不要租他，只要問題解決了、正常了，就沒有這些問題。

此外，針對議員批評吳音寧條款根本政治操作，柯文哲則說，他態度是不要去想什麼選舉，他當市長最討厭人家在旁邊說，這個選舉到了不要做、那個不要做，該做就做，還是當作一個市政一路推，所以六大公司管理既然有漏洞，就補起來。

至於國民黨台北市長參選人丁守中預測吳音寧會因此請辭，柯聳肩沈思幾秒後說，對他來講依法不依人，這就是他為什麼很喜歡SOP，按照制度的精神，不管誰來就照制度走， 制度有破洞就把破洞補起來，不要去管說，這是為了誰去處理。