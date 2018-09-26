延攬外籍高專人才留台 「梅花卡」歸化程序再簡化

內政部次長花敬群宣布梅花卡高專人才歸化程序再簡化。（記者李欣芳攝）

2018-09-26 11:30

〔記者李欣芳／台北報導〕為加強延攬外國專業人才留台服務，內政部今天宣布，自10月1日起取得「梅花卡」的高級專業人才申請歸化，不必再檢附推薦理由書，改由內政部函詢目的事業主管機關，經其同意推薦者，免提審查會審查，以簡化程序。另外，對於申請歸化或回復國籍者，可一併於戶政事務所遞送台灣地區居留、定居申請案。

內政部次長花敬群今天上午舉行記者會表示，目前有90人擁有梅花卡，但尚未申請歸化我國國籍，這些人就是內政部這次簡化梅花卡高級專業人才歸化程序再簡化，盼吸引歸化的對象。

內政部表示，考量高級專業人才申請梅花卡和申請歸化國籍的專業類別認定及審查機制相似，對於持梅花卡的高級專業人才業經移民署審認，其申請歸化，無須再檢附中央目的事業主管機關申請推薦理由書，改由內政部函詢中央目的事業主管機關是否同意推薦，如經同意，即許可歸化國籍，免提「歸化國籍之高級專業人才審查會」審查其資格，讓取得梅花卡的外國高級專業人才能夠更早成為正港台灣人。

一般外國人要取得台灣永久居留證需要歷經5年的居留時間，如果是高專人才可以直接申請永久居留，只要經過梅花卡審查會通過即可，不必再等5年。內政部解釋，所謂永久居留證梅花卡核發對象是給國家級人才，或在台有重大投資、重大貢獻的外籍人士，鼓勵更多國際專業人才在台永久居留。