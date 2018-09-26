名嘴爆料花名冊惹怒陳佩琪？ 柯P：她是生氣那些白癡

台北市長柯文哲26日出席「2018耶誕派對玩台北-台北購物季一起Party到耶誕」記者會，會後受訪。（記者黃耀徵攝）

2018-09-26 11:30

〔記者沈佩瑤／台北報導〕名嘴楊憲宏24日在政論節目《新台灣加油》爆料，台北市長柯文哲曾在一次宴席間，自爆赴中有「花名冊」，當場惹怒妻子陳佩琪、兩人大吵。對此，市長柯文哲今天反譏，智商很低的人，一直覺得別人智商也很低，問題是抹黑抹黃抹紅，能不能手段高一點，實在是打得有點low；他也透露陳佩琪很生氣，不過「她是氣那些白癡」。

柯文哲今早出席「2018耶誕派對玩台北-台北購物季一起Party到耶誕」記者會後接受媒體聯訪，一聽到「花名冊」，柯文哲先是說昨天回家有問陳佩琪，這要怎麼對付？接著開始抱怨，宴席當晚楊憲宏又沒有在場，到底是聽誰的說，還要現場媒體應該去問楊，再去問那個人到底跟楊說了啥。

柯自認這場選舉打到現在，除非有人問，他頂多開幾句玩笑，否則幾乎沒有講人家什麼壞話，結果選舉打得這麼負面，實在很糟糕，抹黑抹黃抹紅各式各樣輪流來。他也藉機一吐心中怨氣，指有民調稱這國家相信柯文哲有器官買賣的人有20%，他心想「哇！這國家，相信的人竟還有20%，實在是真糟糕。」

由於柯曾說自己很難被抹黃，結果仍發生，柯拔高音量埋怨說，有喔！什麼都可以啦！抹黑抹黃，什麼器官捐贈，他一直想，「奇怪，這種東西都很容易查證，為什麼大家還是樂此不疲？」

媒體又問，網友說誰會當著妻子的面討論買春，這是他的心聲？柯酸回，智商很低的人，一直覺得別人智商也很低，問題是抹黑抹黃抹紅，能不能手段高一點，實在是打得有點low。至於陳醫師有很生氣嗎？柯透露，「她是生氣那些白癡」。