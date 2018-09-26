柯市府增「吳音寧條款」 姚文智：我當選邀吳加入小內閣

2018-09-26 11:26

〔記者周彥妤／台北報導〕台北農產運銷公司總經理吳音寧依法拒絕到議會備詢，市長柯文哲昨通過「台北市政府投資事業管理監督自治條例」修正條文，增列「吳音寧條款」，不到議會備詢就開罰，但此案仍需送議會審議通過才能上路。對此，民進黨市長參選人姚文智說，既然那麼非得要吳上備詢台，我當選就邀請吳加入小內閣，讓大家問得夠、問得飽。

姚文智今天上午召開「中山Midtown」記者會，受訪談到「吳音寧條款」一事，姚說，這還需要議會通過，但大家都知道這是政治鬥爭，柯不斷牽拖，非要吳到備詢台，不知道有何必要嗎？如果那麼喜歡讓吳上備詢台，未來自己當選市長，就邀請吳加入小內閣，什麼職位再談，總之讓大家問得夠、問得飽。

記者昨也詢問姚文智對此看法，姚透過競選團隊辦公室表示，自治條例需要經議會通過，若議會通過自然會尊重；但法理上市府僅有北農22%股份，要求總經理到議會備詢實在很奇怪，明明市府可以透過公司法等法規的公司治理途徑內部管理，不過想到當初柯市府想繞過公司法，直接要求政風處去北農查帳，就知道柯滿腦只有「鬥爭」，不懂也不尊重法律。

對於藍營議員要求市府收回北農停車場，姚文智昨天也說，停車場經營方式本來就是各方協調後以契約處理，內容都可討論，最重要的是有沒有照顧市民，奉勸國民黨議員不要為了見縫插針，犧牲市民權益。